إبراهيما نداى أزمة جديدة فى الزمالك وإنتقادات للمدرب البرتغالى

ياسر رشاد - القاهرة - جاء عدم تواجد السنغالى إبراهيما نداي ضمن قائمة الزمالك فى لقاء البلديه ليثير الكثير من علامات الاستفهام حيث تحول السنغالى إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أزمه جديده داخل القلعه البيضاء.

وأرسل محامي اللاعب إنذاراً أخيراً إلى مجلس الإداره بشأن مستحقاته المتأخره التى تصل إلى ٨٠٠ ألف دولار خاصة أن اللاعب يحق له فسخ تعاقده مع النادى فى ٣٠ يوليه الجارى فى حال عدم تسوية مستحقاته كما أنه يمكنه أيضا التقدم بشكوى إلى الفيفا للحصول على قيمه عقده لمدة موسمين كاملين مادام لم يتم إبلاغه بفسخ التعاقد فى المده القانونية شريطه أن يكون حاصل على قيمة عقده فى الموسم الأول كما حدث مع زميله البنينى سامسون أكينولا حيث اضطر مجلس الإدارة إلى إرسال مبلغ ٢٨٠ ألف دولار له بعد أن هدد باللجوء إلى الفيفا وسيتم فسخ عقده بالتراضى بعد وصوله إلى القاهره.

وجاء تمسك السنغالى نداى بمستحقاته كامله بعد إعلان عمرو أدهم عضو مجلس الإداره فى أحد البرامج أنه سيتم الاستغناء عنه بعد نهاية الموسم وأنه سيتم مساومته بتخفيض وتعديل عقده ثم بيعه أو إعارته وهو مادفع محاميه لانذار النادى.

من ناحيه أخرى رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني منح اللاعبين راحه أمس بعد التعادل السلبي مع بلدية المحله سلبيا حيث استأنف التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر غدا الخميس ا باستاد القاهرة الدولي.