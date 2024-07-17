الليلة.. البروفة الأخيرة للمنتخب الاوليمبي قبل إنطلاق الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء مباراة المنتخب الأوليمبي أمام العراق بمدينة بوردو الفرنسية في البروفة الأخيرة للمنتخب إستعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان المنتخب قد أنهى أولى ودياته بالتعادل مع أوكرانيا 1/1 الأحد، وشهد تدريب الاثنين تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة التى بدأت ودية أوكرانيا خاضوا تدريبات استشفائية فى الجيم مع د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، والمجموعة الثانية ضمت اللاعبين الذين شاركوا فى جزء من المباراة وقد خاضوا تدريبات متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني.

وحرص المدرب البرازيلي على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب وطالبهم بضرورة التركيز في اللقاء من أجل الوقوف على التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباريات في الأولمبياد.

وطالب ميكالي الجهاز الطبي بسرعة تجهيز أحمد نبيل كوكا لاعب وسط المنتخب، بعد تعرضه لكدمة فى وجه القدم خلال المباراة الودية أمام أوكرانيا، للمشاركة في المباراة الاولى بالأولمبياد أمام الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري.

وكشف ياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبى عن آخر استعدادات المنتخب قبل المشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

وقال عبدالعزيز: «الأجواء جيدة في معسكر منتخب مصر بعد مباراة أوكرانيا، ومحمد الننى وأحمد سيد زيزو لاعبين كبيرين على المستوى الفني والأخلاقي ومحبوبين من كافة اللاعبين والجهاز الفني بالمنتخب .

وعن إصابة أحمد نبيل كوكا قال: إصابة كوكا خفيفة في وجه القدم، وتم عمل إشاعة وسيكون هناك تأهيل لمدة يومين، ولكن لا توجد مشكلة من الناحية الطبية .

وكان منتخب مصر تعادل إيجابيًا أمام أوكرانيا، في المباراة الودية الأولى، في إطار الاستعداد للأولمبياد.

وأعرب البرازيلي ميكالي عن رضاه على أداء لاعبيه عقب التعادل مع أوكرانيا 1 -1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين فى مدينة بوردو الفرنسية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام العراق

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المنتخب في حراسة المرمى حمزة علاء، وفي الدفاع محمد طارق وعمر فايد وحسام عبدالمجيد وكريم الدبيس، وفي الوسط: محمد شحاتة ومحمد النني ومحمود صابر، و في الهجوم: أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي وصلت إلى مدينة بوردو مساء الخميس الماضى، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا ثم العراق غدا الأربعاء تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، ويحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم.