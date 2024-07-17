رسميا.. قراران من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، في بيان رسمي، رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال البيان، إن المنظمة تلقت، مساء الثلاثاء، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وأضاف البيان: "ذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات".

وأتم البيان: "وقررت اللجنة بالأغلبية، قرارين وهما، عدم فرض عقوبة على اللاعب، الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب، وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار".

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