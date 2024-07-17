شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب البنات وتنافس على الشباب فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

ضمنت مصر لقب البنات فى منافسات بطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

وتأهل الثلاثي المصري، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير ومحمد زكريا إلى الدور النهائي بالبطولة وجاءت نتائج المصريين في نصف النهائي كالتالى..

فوز محمد زكريا على شوريا باوا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-9.

فوز أمينة عرفي على نادين الحمامي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-1, 11-6 .

فوز فيروز أبو الخير على الأمريكية كارولينا فوتس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-4.

وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر نسختين، بينما كان البطل المصري الصاعد محمد زكريا قد حصد وصافة بطولة الناشئين بالنسخة الماضية.