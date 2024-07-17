شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من جوميز تحديد الصفقات المطلوبة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، على وضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم من الأسماء التي تم عرضها على المدير الفني خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى وضع قائمة أخرى باللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق، وفقا للحاجة الى جهودهم من عدمه خلال الموسم الجديد.

ومنحت إدارة الزمالك البرتغالى جوميز حق اختيار الصفقات الجديدة، وحسم مصيرلاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى وضع تصور عن شكل الفريق بالموسم المقبل.

ووفقا لسياسة جوميز فإنه يسعى في الفترة الجارية للاعتماد على الناشئين بشكل أكبر لمنحهم الاحتكاك مع لاعبى الفريق الأول، وكسر حاجز المباريات في الدورى الممتاز، وعلى رأسهم عمار ياسر ، حازم أسامة، حسن أبو المعاطى.

كانت إدارة الزمالك عرضت على جوميز عدة أسماء من أندية مختلفة فى مركزى الهجوم، والوسط، في ظل الأزمة الهجومية بالفريق،على أن يحسم جوميز مصير اللاعبين ورفع تقريره إلى المجلس الأبيض خلال الفترة المقبلة.