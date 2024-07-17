شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس الأسماء المرشحة لقطاع الناشئين قبل اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

أجل مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين والأنشطة الرياضية للموسم المقبل، لحين دراسة كل الأسماء المرشحة لاختيار الأنسب لها.

ويبحث مجلس الإسماعيلى عن أسماء ذوى سير قوية من أجل النهوض بالقطاع وتدارك أخطاء المواسم الماضية، لإعادة القطاع كما كان عليه من قبل والذى كان يفرز العديد من النجوم للفريق الأول في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها الدراويش.

ومن جانب آخر، يعقد ناديا الإسماعيلي والاتفاق السعودي، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتوقيع عقود ودية الفريقين، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

ويقام المؤتمر في الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر النادي الإسماعيلي، بحضور ممثلي الإسماعيلي والاتفاق، ويكشف عن تفاصيل المباراة بالكامل والتي تقام على هامش احتفالات الإسماعيلي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي.