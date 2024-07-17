شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من تدعيم الأهلي أمام الألومنيوم بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال لاعب الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة أمام الألومنيوم يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما غاب عن الفريق في آخر مباراتين أمام بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري.

وخرج عمر كمال من معسكر مباراة بيراميدز بعد شكواه من نزلة معوية حادة ونقله إلى المستشفى التي مكث بها ليلة كاملة.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إعفاء عمر كمال من المشاركة في مباراة مودرن سبورت لمنحه قسط كافي من الراحة والتعافي قبل العودة للمشاركة في المباريات.



وفاز الأهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

يستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر