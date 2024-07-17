ختام التصفيات النهائية لاختبارات ناشئي المقاولون العرب الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم الثلاثاء 16 يوليو نهائيات تصفيات اختبارات الناشئين مواليد 2011/2010/2009/2008/2007 والتي بدأت في أواخر شهر مايو وأسفرت الاختبارات عن اختيار مجموعة من اللاعبين المميزين للانضمام لفرق النادي.

وأكد يسرى عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون بأن اللجان الفنية والإدارية والطبية تقوم بعملها على أكمل وجه وأن اللجان الفنية تعمل بكل شفافية وحيادية وهناك العديد من اللاعبين المميزين تم توقيعهم على استمارات للانضمام لفرق النادي وهناك تصفية لمجموعة أخرى سيتم التوقيع مع المميزين منهم.

وتستمر اختبارات المقاولون العرب الخارجية بجميع محافظات مصر .