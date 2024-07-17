ريال مدريد يجدد مفاوضاته لضم آرنولد

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية، عن رغبة مسئولي ريال مدريد في الحصول على توقيع نجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فيما يقدم الملكى كل العروض للريدز للموافقة على رحيله.

وهو ما تناولته مجلة "بيلد" الألمانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد جدد رغبته في الحصول على خدمات ترينت آليكساندر آرنولد، الظهير الأيمن لليفربول الإنجليزي.

وأكدت أن نادي ريال مدريد الإسباني يعمل على التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ظهير نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد قد قص شريط سوق انتقالاته بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويرى النادي الإسباني أن أرنولد هو البديل الأنسب لداني كارفاخال، الذي يمر بآخر مراحل فتراته مع نادي ريال مدريد، بالإضافة أيضًا إلى أنه سوف يحتاج لراحة أكبر في الموسم الجديد 2024/2025.

وسوف ينتهي عقد اللاعب مع ليفربول في عام 2025، وحتى الآن لم يتلقى عرضًا من الريدز لتجديد عقده، وبدأت مفاوضات النادي الملكي مع وكلاء اللاعب وهناك اهتمامًا لإبرام الصفقة.



وارتبط اسم آرنولد بريال مدريد في السابق، ولكن لم يتقدم النادي العاصمي بعرضٍ رسميٍ لضم صاحب المباريات الدولية الـ 29 والأهداف الـ 3 بشعار المنتخب الإنجليزي.

أما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فتؤكد "بيلد" بأن ريال مدريد يحمل اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع صاحب القميص رقم 66.

وأوضحت "بيلد" على الجانب الآخر بأن آرنولد منفتحٌ على فكرة الانتقال إلى الدوري الإسباني.

ولم يستغرب الإعلام الإنجليزي مساعي ريال مدريد لحسم الصفقة، إذ دخل آرنولد العام الأخير من عقده مع ليفربول، والذي سينتهي في يونيو من 2025.