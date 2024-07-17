منافسة شرسة بين أرسنال وبرشلونة من اجل ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - بات النجم الأسباني نيكولاس ويليامز جناح منتهب اسبانيا ونادي اتلتيك بيلباو الاسباني محور لاحد اهم الصراعات خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث دخل ناديا أرسنال الأنجليزي و برشلونة الأسباني سباقا للتعاقد مع نجم منتخب أسبانيا في يورو ٢٠٢٤ .

وكان نيكولاس ويليامز قد برز بشكل رائع في بطولة يورو ٢٠٢٤ حيث كان أحد اهم لاعبي المنتخب الأسباني في البطولة وسجل هدفا في المباراة النهائية امام المنتخب الانجليزي مما جعله هدفا لعدد من كبرى الاندية الأوربية.

وقالت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي الارسنال يترقب الموقف الحالي لنيكولاس ويليامز حيث سبق وأبدى الاعب رغبته في الانتقال لبرشلونة حال مغادرته اتلتيك بيلباو الان ان رئيس نادي اتلتيك بيلباو يون يوريارتي أصر في تصريحات سابقة ان ويليامز ليس للبيع في الوقت الحالي الا ان وجود شرط جزائي في تعاقد نيكولاس ويليامز مع نادي اتلتيك بيلباو يقدر بحوالي ٥٨ مليون يورو يشير إلى إمكانية انتقال ويليامز لاحد الاندية خلال الصيف الحالي.

وقالت ذي اتلتيك ان أرسنال يرغب في استغلال تراجع الحالة المادية لنادي برشلونة و عدم قدرته على سداد الشرط الجزائي من اجل الدخول في مفاوضات مع الاعب الذي سبق وأكد على عدم رغبته في مغادرة الدوري الأسباني والانتقال لبرشلونة او الاستمرار مع اتلتيك بيلباو الذي سيشارك الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوربي.