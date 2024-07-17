فشل مفاوضات الشباب مع المعيوف

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى عبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة عرضية من ناديي الشباب والنيوم للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.





كشفت تقارير صحفية سعودية أن المعيوف لم يرافق بعثة اتحاد جدة في المعسكر الخارجي بإسبانيا، وأقترب اللاعب من مغادرة صفوف العميد في الانتقالات الصيفية.

أكدت التقارير أن المعيوف تلقى عرضين من أجل الانتقال إلى أحدهما، وينتظر أن يحسم وجهته المقبلة في الفترة المقبلة، وكان حارس اتحاد جدة تعثر انتقاله إلى فريق الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابعت أن محادثات الشباب واتحاد جدة بشأن انتقال المعيوف لم يستمر كثيرا، مما يشير لفشل انتقاله لصفوف الليوث، مضيفا أن النادي انحسب من المفاوضات بعدما عرف بمرتب المعيوف المرتفع، من وجهة نظر الإدارة بالنادي.

وشارك المعيوف في 27 مباراة تلقت شباكه 44 هدفا، وخرج بنظافة شباك في 6 مباريات.

