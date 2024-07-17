كولر يتمسك بضم "يحيى عطية الله" ويحذر من تكرار سيناريو بلعيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الليثي عن تمسك مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم الدولي المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، ومطالبته لإدارة النادي بضرورة حسم هذه الصفقة في أسرع وقت.



وقال محمد الليثي: "تلقى نادي سوتشي عروضاً من إيران وروسيا والسعودية لضم اللاعب، ورحّب النادي الروسي ببيع الظهير المغربي حسب تأكيدات أندريه أورلوف المدير الرياضي للنادي الذي قال إن اللاعب المغربي مُرتبط بعقد مع سوتشي لمدة موسمين مقبلين لكن هناك اتجاه لبيعه بسبب عدد اللاعبين الأجانب في الفريق".



وتابع محمد الليثي قائلاً: "كولر أخطر إدارة النادي مؤخراً بأن يحيى عطية الله هو المُرشح رقم واحد لخلافة علي معلول في الجبهة اليُسرى في ظل معاناة معلول من إصابة طويلة ، وشدد المدرب السويسري على أن اللاعبين الأخرين المعروضين على كولر في نفس المركز أقل من عطية الله من الناحية الفنية والبدنية".



واختتم محمد الليثي حديثة قائلاً "الأهلي يسعى لحسم صفقة يحيى عطية الله في أسرع وقت حتى لا تفشل المفاوضات كما حدث مع صفقة الجزائري زين الدين بلعيد الذي تفاوض معه الأهلي لكن اللاعب انتقل في النهاية للدوري البلجيكي وهو ما حذر منه كولر مؤخراً.