الأهلي يدرس الدفع بكهربا أساسيا أمام الألومنيوم

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا أساسيا في تشكيل الأحمر أمام الألومنيوم في المباراة المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

كما استقر كولر على إعادة مصطفي شوبير لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الألومنيوم على حساب محمد الشناوي الذي سيحصل على راحة سلبية وفقا لما أكدته مصادر داخل الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن المباراة المؤجلة من الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

الأهلي يتغلب على مودرن سبورت في الدوري

وحقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة 8 بتسديدة صاروخية من محمد مجدي أفشة، لكن حكم المباراة محمد عادل تدخل وألغى الهدف بحجة ارتكاب وسام أبو علي مخالفة قبل أن تصل الكرة إلى أفشة.

ووسط محاولات الأهلي ومن هجمة مباغتة يسجل أرنولد إيبا هدفًا مباغتًا لمودرن سبورت في الدقيقة 26، قبل أن ينجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45 برأسية متقنة عبر تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، ثم أضاف بيرسي تاو هدف الفوز في الدقيقة 63 برأسية من ركلة ركنية نفذها رضا سليم.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 63، ويتجمد رصيد مودرن سبوت عند النقطة 47.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا