شاهد قميص بايرن ميونخ الجديد استعدادًا للموسم المقبل (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ للموسم الجديد، بإقامة معسكره التدريبي في بحيرة تيجرنسي بين يومي 22 و24 يوليو الجاري، بالإضافة إلى جولة استعدادية في كوريا الجنوبية بين يومي 31 يوليو والخامس من أغسطس.

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر موقعه الرسمي “إكس” عن قميصه الثاني في الموسم القادم والذي يحمل مزيجا من اللونين الأزرق القاتم والسماوي.

ويقضي اللاعبون الذين شاركوا في أمم أوروبا أو كوبا أمريكا إجازة قبل الانضمام إلى الفريق نهاية هذا الشهر، وقد يحصل هاري كين، الذي خسر مع منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي أمم أوروبا، على أيام إضافية للراحة.