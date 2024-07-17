الأهلي يسدد مستحقات إمام عاشور ويخصم رعاية الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الليثي عن إرسال النادي الأهلي خلال الساعات الماضية لباقي مستحقات نادي ميتيلاند الدنماركي الخاصة بصفقة إمام عاشور لاعب الفريق والتي تبلغ حوالي مليون و440 ألف دولار.



وأضاف محمد الليثي قائلًا: "إمام عاشور انتقل من ميتيلاند للأهلي الصيف الماضي مقابل 3 ملايين دولار، سدد الأهلي مليون و500 ألف دولار بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع قبل أن يدفع القسط الثاني والأخير خلال الساعات الماضية".



وأشار محمد الليثي إلى أن مسؤولي الأهلي قاموا بخصم ما يقرب من 60 ألف دولار من مستحقات ميتيلاند حتى يتم سدادها لأندية الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة وهي عبارة عن "حق رعاية" الأندية الثلاثة في إمام عاشور قبل احترافه في الدنمارك.