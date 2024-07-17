حقيقة مفاوضات الاهلي لضم نجم الدوري الروسي

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة مفاوضات النادي الاهلي لضم الجامايكي شامار نيشولسون، مهاجم فريق سبارتك موسكو الروسي؛ وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “النادي الاهلي لم يتفاوض مع شامار نيشولسون، نجم الدوري الروسي، وما تم تداوله غير صحيح”.

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وأضاف: “لا يوجد أي تواصل بين مسئولي الاهلي وشامار وما يتم تداوله غير صحيح”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.

وحقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.