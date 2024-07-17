مدرب الاهلي مهدد بالإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية كبيرة

أصبح سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مهددًا بالإيقاف من مبارتين إلى 4 مباريات، وذلك بسبب أحداث مباراة مودرن سبورت التي لعبت أمس.

وكان قمصان قد دخل في مشادة مة مراقب مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت أمس، حيث طلب منه مراقب المباراة إبلاغ كريم فؤاد باختياره رجل مباراة الأمس، وهو ما رفضه قمصان مؤكدًا له على أن ذلك طبيعة عمله، وهو المنوط بإبلاغ اللاعب لتحدث مشادة بين الثنائي.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 68 نقطة.