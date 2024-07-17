رحيل نجم جديد عن الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام عن رحيل نجم جديد عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة مع الفريق الأبيض.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “إبراهيما نداي أصبح قريبًا من الرحيل عن نادي الزمالك، وذلك بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة مع الفريق.

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وأضاف: “اللاعب لم يتقاض أي مستحقات هذا الموسم، وهناك بعض الجلسات مع وكيل أعماله من أجل جدولة مستحقاته المتأخرة مع الفريق”.

واختتم: “مسئولو الزمالك سيعقدوا جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ وذلك من أجل التفاوض معه لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة مع الفريق”.

وكان إبراهيما نداي قد أمهل مسئولو نادي الزمالك 48 ساعة، وذلك قبل تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان مسئولو الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق مع المغربي خالد بوطيب، وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة مع الفريق الأبيض.