كولر يتمسك ببقاء الشناوي.. ويعطي الضوء الأخضر لضم لاعب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الإعلامي محمد شبانة، تمسك مارسيل كولر الفني للنادي الأهلي بمحمد شناوي حارس مرمى الفريق، مشيرا إلى أنه يترك القرار إلى لجنة التخطيط.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "ETC": "كولر يرى أن رحيل الشناوي قرارا غير سليم، لكنه يترك القرار إلى لجنة التخطيط، وطالبهم بضرورة إقناعه بالبقاء لأن ذلك سيكون أفضل للأهلي في الموسم المقبل".

وأضاف: "كولر أكد أنه كمدير فني للفريق متمسك بالشناوي، كما أنه رحب بالتعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، فيما لم يرحب بضم عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش الآخر".

اقرأ أيضاً:

مدرب الأهلي: لا يوجد فريق يتعرض لما نتعرض له منذ بداية الموسم