دهب تستضيف فعالية SwiMaster تحت شعار "بالسباحة نحيا" لتعزيز الوعي بحماية البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

تستقبل مدينة دهب يوم الجمعة المقبل انطلاق فعالية بـ"السباحة نحيا" التي تنظمها SwiMaster التي يرعاها كل من شركة "توتال إنرجيز

للتسويق إيجيبت، وفندق إيكوتيل، وشركة جوبيتر كومز.

والفعالية تستهدف زيادة الوعي بحماية البيئة وتأثير التغيرات المناخية وأهمية حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية من خلال الرياضة واستخدامها كأداة للتغير.

ويتماشى هذا الحدث الهام مع أهداف الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر 2030.

وتشمل فعالية"بالسباحة نحيا" عدة أنشطة حيث ستنطلق من منطقة بلو هول إلى ثري بولز وتحديدًا بفندق إيكوتيل بمدينة دهب، وستشهد محاولة السباح محمد أيمن لتسجيل واحدة من أطول مسافات السباحة في البحر الأحمرٍ، والتي تصل إلى حوالي 25 كم.

وجرى اتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال استخدام أجهزة صديقة للبيئة بها حساسات تستشعر أسماك القرش وتصدر موجات لإبعادها عن المنطقة.

وفي هذا السياق، صرحت لبنى عمرو، مدربة الفريق ورئيس SwiMaster، بأن الفعالية تأتي في إطار التركيز على حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية التي تتميز بها مصر، موضحة أنه سيتم تنفيذها من خلال مشاركات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهي الصحة الجيدة والرفاه (3)، والمياه النظيفة والنظافة الصحية (6)، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة (11)، والعمل المناخي (13)، والحياة تحت الماء (13) وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (17)، مضيفةً:"نسعى لاستكشاف تجارب جديدة للسباحين واكتشاف قدراتهم وتمكينهم في مراحلهم العمرية المختلفة.

وقالت لبنى عمرو:"خلال الخمس سنوات الماضية عملنا بجهد على تحسين حياة الناس وصحتهم النفسية، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل واستخدام الرياضة وخاصة السباحة كأداة للتغيير مؤمنين بأن التغييرات البسيطة حينما يتبناها الأفراد والمؤسسات تقود إلى تحولات جذرية وكبيرة للأفضل، لذلك فإن خط النهاية سيكون معبراً للتغير الذي نصبو إلى تحقيقه وهي عبارة عن بوابة مصنّعة من البلاستيك لتشجيع مبدأ إعادة التدوير لإنشاء مشروعات فنية فريدة.

وأكدت لبنى أنه تم اختيار مدينة دهب نظراً لأنها واحدة من المدن المفضلة لدى قلوب المصريين، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة ووفرة الشعب المرجانية والحياة البحرية المختلفة، حيث يعتبر هذا الموقع المثالي لتعزيز الرسالة البيئية للمبادرة، كما يعد هذا الحدث فرصة رائعة لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واستخدامها لتحسين أسلوب الحياة.

والسباح محمد أيمن هو رياضي متميز انضم إلى SwiMaster في عام 2020 التي آمنت بقدراته وأعدت له برنامجًا خاصًا مكنه من استكشاف نقاط قوته، مما جعله يصدق بإمكانياته اللامحدودة، قادته الثقة بمسيرته إلى تحقيق إنجازات عديدة ليس فقط في السباحة والترياثلون، ولكن أيضًا في حياته الشخصية والمهنية، كما نجح في الحصول على المرتبة الخامسة والعاشرة في سباق Ironman 70.3، والمرتبة 15 في سباق Bosphorus Cross-Continental Swimming Race لعام 2023 من بين 2600 سباح من دول مختلفة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في سباق Oceanman

لمسافة 10 كيلومترات.