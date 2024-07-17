"كل اللي غلط هيتحاسب".. شريف إكرامي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، رسالة إلى رمضان صبحي لاعب الفريق، بعد قرار اللجنة المصرية لمكافحة المخدرات برفع الإيقاف عنه.

ونشر إكرامي صورته مع رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "من أول يوم قلت لك "مش هتكون كبش فدا" للعشوائية والتخبط والجهل باللوائح "مش هتكون كبش فدا" للمسئولين الهواه غير المسئولين وغير المؤهلين".

وأضاف: "أنت مکمل یا رمضان و هتكمل في طريقك لأن اللي ربنا سنده محدش هيقدر عليه، و عشان للأسف في الدنيا ليس كل من يخطئ يحاسب، ولكن هذه المرة "كل اللي غلط هيتحاسب"، مبروك ظهور الحقيقة يا حدوته".

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