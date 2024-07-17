شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يكشف لـ الخليج 365 تطورات حالة رباعى سيراميكا مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا، آخر تطورات حالة رباعى فريق سيراميكا مواليد 2005 الذين تعرضوا لحادث سقوط من أعلى كوبرى المحور مساء السبت بعد انتهاء تدريبهم الصباحى.

وقال إسماعيل يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد رمضان لا زال في العناية المركزة ولكن حالته في تحسن كبير منذ الخضوع لعملية فى الجمجمة وهناك متابعة دقيقة لحالته".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا: "محمد سامح خرج بالأمس من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته واستقرارها، وغدا سيغادر مازن عمر وأنس ماهر بعد تحسن حالتهما والاطمئنان عليهما".

وكان 4 لاعبين من فريق 2005 بنادى سيراميكا تعرضوا لحادث سيارة عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبى بنادى سيراميكا، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين فى نادى سيراميكا، وتامر عبد الحميد مدير القطاع، بشكل منتظم.