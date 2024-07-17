شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسدد مستحقات إمام عاشور ويخصم "رعاية" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى إرسال النادي الأهلي خلال الساعات الماضية باقي مستحقات نادي ميتدلاند الدنماركي الخاصة بصفقة امام عاشور لاعب الفريق والتي تبلغ قرابة المليون و440 ألف دولار.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا "انتقل امام عاشور من ميتدلاند للأهلي الصيف الماضي مقابل 3 ملايين دولار ، سدد الأهلي مليون و500 ألف دولار بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع قبل أن يدفع القسط الثاني والأخير خلال الساعات الماضية".

وأشار محمد الليثى أن مسئولو الأهلي قاموا بخصم ما يقرب من 60 ألف دولار من مستحقات ميتدلاند حتى يتم دفعها لأندية الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة وهي عبارة عن "حق رعاية" الأندية الثلاثة في امام عاشور قبل أحترافه في الدنمارك.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاعتماد على اللاعبين البدلاء في مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوي كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسي تاو.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.