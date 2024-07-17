شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي لـ رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف: "مش هتكون كبش فدا للعشوائية والجهل" والان مع تفاصيل الخبر

علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز على رفع الإيقاف عن زميله رمضان صبحي بعدما قررت لجنة مكافحة المنشطات المصرية رفع الإيقاف عن اللاعب وأحقيته في المشاركة بالمباريات.

وكتب إكرامي عبر حسابه على تويتر: (من اول يوم قولتلك مش هتكون كبش فدا.. مش هتكون كبش فدا للعشوائية والتخبط و الجهل باللوائح.. مش هتكون كبش فدا للمسئولين الهواه..المسئولين الغير مسئولين و الغير مؤهلين.. انت مكمل يا رمضان و هتكمل في طريقك لان اللي ربنا سَنَده محدش هيقدر عليه.. و عشان للاسف في الدنيا مش كل اللي بيغلط بيتحاسب.. بس المره دي، كل اللي غلط "هيتحاسب".. مبروك ظهور الحقيقة يا حدوته).





وتلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأى جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذى نص على "اكتشاف غير نمطي.

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجبارى على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها فى القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.