شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح لإذاعة أون تايم: كاس لم يصدر حكما ضد الأهلى لصالح عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح أنه لا يوجد حكم صادر ضد النادى الأهلى لصالح عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي.

وأوضح عامر العمايره خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " الخطاب المتواجد حاليا يطالب الأهلى بتسديد مستحقات القضاة للاعب عبد الله السعيد فقط التى تبلغ ما يقرب من 43 الف فرانك سويسرى".

وأشار عامر العمايره قائلا " الأهلى غير مهدد بالإيقاف القيد او خصم نقاط بسبب عبد الله السعيد".

هذا فى الوقت الذى أكد فيه هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلي بتحمل أتعاب المحاماة في القضية التي كانت دائرة بين الطرفين، وإلزامه بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

مع الإشارة إلى أن أزمة عبد الله السعيد والأهلي مستمرة منذ 2018 ولم يتم غلقها حتى الآن ووصلت إلى قاعات المحاكم المدنية والدولية، قبل أن يتجدد الحديث فى الساعات الأخيرة حول صدور لحق اللاعب تجاه الأهلي، ليستمر الجدل المثار حول تلك القضية على مدار 6 سنوات ماضية.