بعد رفع الإيقاف..ما موقف رمضان صبحي من المشاركة أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم موقف رمضان صبحي من المشاركة مع فريقه بيراميدز، بعد صدور قرار البراءة من تهمة التلاعب في عينة الكشف عن المنشطات الخاصة به.

وذلك وفقا لـموقع «أهل مصر»: 'وصلنا خطاب من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يفيد برفع الإيقاف عن رمضان صبحي بعد حصوله على البراءة من التهمة المنسوبة إليه'.

وأضاف: 'الأمر محسوم رمضان صبحي سيشارك في مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة بشكل طبيعي'.

3 قرارات من المنظمة المصرية للمنشطات بخصوص رفع الإيقاف عن رمضان صبحي

وكانت قد أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في بيان رسمي، رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وقال البيان إن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تلقت مساء اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة في قضية اللاعب رمضان صبحي بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات،

وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على 'اكتشاف غير نمطي'.

وأضاف البيان: 'ذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات'.

وقررت اللجنة بالأغلبية إصدار 3 قرارات وهما:-

- عدم فرض عقوبة على اللاعب

-الرفع الفوري للإيقاف الإجباري المفروض على اللاعب

- وأخطرت المنظمة جميع الأطراف المعنية بهذا القرار