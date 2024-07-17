خبير لوائح: لا يوجد إيقاف قيد أو خصم نقاط من الأهلي في أزمة عبد الله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر - قال عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، إنه لا يوجد حكم صادر ضد النادي الأهلي لصالح عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي الزمالك الحالي ولاعب المارد الأحمر الأسبق.

وأضاف العمايرة خلال تصريحات إذاعية: الخطاب المتواجد حاليًا يطالب الأهلي بتسديد مستحقات القضاة للاعب فقط، والتي تبلغ ما يقرب من 43 ألف فرانك سويسري.

وأوضح أن الأهلي لم يتعرض لإيقاف القيد أو خصم نقاط بسبب عبد الله السعيد.

وفي وقت سابق، كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، عن حصول موكله على حُكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية كاس، بشأن دعوى اللاعب ضد النادي الأهلي -ناديه الأسبق-.

وقال زهران في بيان، إن محكمة كاس أصدرت حكمًا نهائيًا بإلزام الأهلي بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لعبد الله السعيد.

وأضاف أن النادي الأهلي مطالب خلال 30 يومًا بدفع المبلغ لـ عبد الله السعيد، وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط.

وترجع بداية أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي إلى يناير لعام 2018، عندما وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك قبل انتهاء عقده مع المارد الأحمر بـ 6 أشهر، قبل أن يتم احتواء الأزمة وتمديد تعاقد السعيد مع الأهلي، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء غضبوا من تصرف اللاعب، وتم تجميده ثم إعارته لأحد فرق الدوري الفنلندي.