ميار شريف تودع بطولة باليرمو

ياسر رشاد - القاهرة - خسرت ميار شريف بطلة التنس المصرية أمام الأسترالية آيلا توماليانوفيتش في الدور الأول من بطولة باليرمو للتنس فئة 250 نقطة لتودع البطولة مبكرا.

جاءت خسارة ميار شريف المصنفة (67 عالمياً) أمام الأسترالية آيلا توماليانوفيتش (133 عالمياً ) بمجموعتين لواحدة : 3-6 7-5 6-3.

وكانت ميار شريف 11 مركزًا في تصنيف التنس العالمي الصادر الإثنين الماضي لتحتل المركز 67 عالميًا.

حصدت ميار شريف بطلة التنس و المصنفة رقم (78 عالمياً) وصافة بطولة تشالنجر كونتراكسفيل للتنس سيدات فئة 125 نقطة بفرنسا بعد خسارتها المباراة النهائية أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي (81 عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6/4-6/7-5/7).



ميار شريف تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024



وكانت قد تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأولمبية حسب القوانين الجديدة بعد خروج اللاعبة الكينية بطلة دورة الألعاب الإفريقية وساندرا سمير ولميس الحسيني من قائمة أفضل 400 لاعبة في التصنيف العالمي، لتتأهل ميار شريف المصنفة رقم 53 عالميا للأولمبياد وفقا للكوتة القارية.

وتحتل ميار شريف حاليا المركز الـ53 عالميا وتشارك في بطولة ماكاراسكا للتنس في كرواتيا وأمامها الفرصة للتقدم في التصنيف العالمي .