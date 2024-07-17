اتحاد جدة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني مع لوران بلان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي اتحاد جدة، اليوم، الأربعاء، عن الطاقم الفني للجهاز التدريبي للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وكان نادي اتحاد جدة، قد أعلن يوم السبت الماضي، تعيين الفرنسي لوران بلان مدربًا جديدًا للفريق، الموسم المقبل.

أعلن نادي اتحاد جدة عن الطاقم الفني المعاون للفرنسي لوران بلان في قيادة الفريق الكروي الأول للعميد، بعدما أعلن النادي أمس الثلاثاء تعيينه مديرا فنيا.

تشكيل الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة، لوران بلان - المدير الفني- حسن خليفة - مساعد مدرب- توماس فرنانديز - مساعد مدرب- فرانك باسي - مساعد مدرب -خيسوس سيلفادور - مدرب حراس- نيكولاس جيرارد - مدرب لياقة- سيدرك تافورو - محلل فيديو

وكانت إدارة نادي الاتحاد أعلنت تعيين لوران بلان مدربا للعميد، بعدما خرج بموسم صفري مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

ويقيم الاتحاد معسكرا إعداديا في الوقت الحالي، في إسبانيا، تحت قيادة مديره الفني الجديد الفرنسي لوران بلان، ويفتتح الاتحاد مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الخلود في لقاء الجولة الأولى لموسم 2024-2025.

