شكرا لقرائتكم خبر عن ندى مدنى تعسكر فى أذربيجان استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تطير اليوم بعثة منتخب المصارعة النسائية إلى أذربيجان لخوض معسكر خارجى في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام في القترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس .

وتتكون بعثة المنتخب من محمد طلبة مدير فنى، و ندى مدنى لاعبة المنتخب، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 2 أغسطس ، على أن تتوجه البعثة الى باريس مباشرة من أذربيجان.

ونجحت ندى مدني، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، فى التأهل لأولمبياد باريس 2024 لمنافسات وزن تحت 50 كجم بعد فوزها على بطلة نيجيريا 5-7، وذلك عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية.