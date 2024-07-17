شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المنتخب الأوليمبى المتوقع لمواجهة العراق.. إبراهيم عادل أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة مع نظيره العراقي، في إطار تحضيرات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس والتي تنطلق بمواجهة الدومينكان في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

تشكيل المنتخب الأوليمبى المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ ميكالى مباراة العراق اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس

الوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد عاطف قطة

الهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد الماضي في فرنسا، في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الأوكراني بالهدف في الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأولمبي عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 75 من الشوط الثاني.

موعد مباراة المنتخب الأوليمبى والعراقى

ويلتقى منتخب مصر الأوليمبى في السادسة مساء اليوم الأربعاء، مع منتخب العراق في ثانى المباريات الودية استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس 2024.