شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني عن اعتزال نور الطيب للاسكواش: ألهمتني بطرق عديدة وكانت أكثر من أخت والان مع تفاصيل الخبر

علقت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، على اعتزال نور الطيب المصنفة الرابعة، وكتبت نور الشربيني عبر حسابها على انستجرام: الكلمات لا تصف ما أشعر به الآن، هذا يوم عاطفي، لقد تقاسمنا 15 عامًا رائعًا معًا في ملعب الإسكواش وخارجه، أنت أكثر من أخت بالنسبة لي.

أضافت: ألهمتني بطرق عديدة، وكانت عودتك هي الأعظم في تاريخ الرياضة، وأنا فخورة جدًا بك، كان شرفًا أن أشاركك هذه الرياضة الرائعة، على الرغم من أنك قد لا تكوني في الملعب بعد الآن، لكن أعلم أنك ستكونين موجودة دائمًا، أحبك يا نونو، وأتمنى لك كل التوفيق في هذا الفصل الجديد.



نور الشربينى ونور الطيب

وأعلنت المصنفة الثالثة عالميا سابقا نور الطيب اعتزالها، ومنذ ظهورها لأول مرة فى عام 2004، قدمت الطيب نفسها كواحدة من أكثر اللاعبات شعبية ومهارة فى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA.

وصلت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا إلى أعلى تصنيف في مسيرتها المهنية وهو رقم 3 فى عام 2018 وفازت بـ 16 لقبًا طوال 20 عامًا في رابطة اللاعبين المحترفين.

فى صيف عام 2021 رُزقت نور الطيب وفرج بابنتهما فريدة، وبعد 14 شهرًا من الغياب عن الرياضة، عادت الطيب إلى الملاعب في بطولة بلاك بول المفتوحة فى ديسمبر 2021 حيث وصلت إلى ربع النهائى.

بعد هبوطها إلى المركز 81 عالميًا في فبراير 2022، عادت الطيب إلى المراكز الخمسة الأولى عالميًا بعد سبعة أشهر بعد فوزها بلقب زد أول كأس لها منذ أن أصبحت أمًا.