شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من كاف حيثيات حكم عقوبات الكونفدرالية لتقديم الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من نظرائهم بـ الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف" إرسال حيثيات الحكم في العقوبات التي تم توقيعها على النادى بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية التي توج بها الأبيض بعد التغلب على نهضة بركان المغربى.

وجاء طلب الزمالك حتى يتم التقدم باستئناف على الحكم الذى تم توقيعه على الزمالك، والذى ينص على تغريم الزمالك 200 ألف دولار، ومنع حضور جماهيره فى مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.

وحال وصول حيثيات الحكم يقوم مسئولو الزمالك بسداد رسوم الاستئناف ثم كتابة مذكرة بالرد على ما سيأتى في الحيثيات.

توج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

