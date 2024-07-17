إيهاب جلال يبحث عن مواصلة التفوق على علاء عبدالعال بمواجهة الإسماعيلى والجونة

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يخوض إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تحديا جديدا عندما يواجه علاء عبد العال في مواجهة فريقه أمام الجونة المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دورى nile.

إيهاب جلال أمام علاء عبد العال

ويسعى إيهاب جلال لمواصلة التفوق على علاء عبد العال في المواجهات المباشرة، حيث ستكون مباراة الاثنين المقبل هي السادسة عشر بينهما، حيث سبق أن تواجها فى 15 مباراة، حقق إيهاب جلال الفوز في 10 مباريات وتعادل 3 مواجهات، بينما فاز علاء عبد العال في مواجهتين، سجلت أندية إيهاب جلال 27 هدفا، بينما سجلت أندية علاء عبد العال 13 هدفا.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة أحمد عادل عبد المنعم لحراسة الإسماعيلي أمام الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى فى إطار الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث تعافى من الإصابة بشد فى السمانة تعرض لها أثناء مباراة الدراويش مع المصرى التي انتهت بهزيمة الإسماعيلى بهدف نظيف، ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.

ويعمل إيهاب جلال لرفع الحالة البدنية للاعبين من أجل الحفاظ على المستوى البدني لهم، خاصة فى ظل عدم وجود مباريات رسمية، كما يواصل العمل على الجانب الخططى المكثف لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب خاصة الناشئين.