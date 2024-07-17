شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المعطي منصور يترشح على منصب أمين صندوق اتحاد الطائرة فى قائمة ياسر قمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد المعطي منصور لاعب الزمالك السابق للكرة الطائرة، ترشحه بالدورة القادمة 2024/2028، ضمن قائمة المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الحالي .

وقرر منصور، الترشح على منصب أمين صندوق الاتحاد في الانتخابات القادمة للاتحاد المصري للكرة الطائرة والمقررة أن تقام بعد الأولمبياد.

ويعد عبد المعطي منصور لاعبًا سابقًا لطائرة الزمالك حيث مثل الفريق منذ عام 1983 حتى عام 1995، بالإضافة إلى تمثيله للمنتخب المصري الأول من عام 1985 حتى عام 1994 وللناشئين عامي 1984 و 1985.



وحصل مع نادي الزمالك على لقب الدوري ست مرات، وأبطال الكأس ثلاث مرات، والبطولة العربية عام 1986، وبطولة إفريقيا عام 1987.

وتولى منصور تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك عام 1995، بالإضافة إلى تدريب فريق الشباب مواسم 1995-1996، 1996-1997، 1998-1999، ثم تولى تدريب الفريق الأول مرة أخرى موسم 1997-1998، وتولى منصب المدرب العام للفريق الأول من موسم 1999-2000 حتى 2004-2005.

وحصل على العديد من البطولات كمدربًا أيضًا، منها بطولة الجمهورية للشباب للموسم الرياضي 1996-1997، كما حصل على بطولة الدوري العام موسم 1997-1998، وحصل على كأس مصر عام 1999-2000، بالإضافة إلى بطولة الدوري موسمي 2000-2001 و 2004-2005.