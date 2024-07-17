لاعب اتحاد جدة يرحل إلى الرائد

ياسر رشاد - القاهرة - رحل لاعب اتحاد جدة عن صفوف العميد من أجل الانتقال إلى نادي الرائد ضمن التحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد.





كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الرائد نجح في ضم اللاعب المدافع الاتحاد زكريا هوساوي، بعقد مدته 3 أعوام.

وواصلت التقارير أن اتحاد جدة كان قد أبلغ زكريا هوساوي بأنه ليس ضمن خطط الفريق للموسم الجديد، لكن أبدى اللاعب رفضه للخروج على سبيل الإعارة، وطالب بالرحيل بشكل نهائي مع تبقي عام واحد في عقده.

ولعب هوساوي مع الاتحاد في الموسم الماضي 2023-2024 في 39 مباراة في جميع المسابقات وأحرز هدفا وحيدا، وصنع 2 آخرين.

وسافرت بعثة اتحاد جدة إلى إسبانيا الجمعة الماضي، لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد، من دون الخماسي صالح العمري، عبد العزيز البيشي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، والحارس عبد الله المعيوف.

ويبحث نادي اتحاد جدة عن عروض من أجل بيعهم والاستفادة المادية من التخلص منه.

