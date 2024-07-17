الأهلي يفرط في القندوسي وكريستو يلحق به.. شبح مطاريد الأحمر يشعل غضب الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الغضب الشديد تسيطر على جماهير الأهلي، بعد التفريط في عدد من لاعبي الفريق الأول، خلال الفترة الأخيرة، والتعاقد مع أخرين لم يقدموا الأداء والمستوى المنتظر، ومن هذا المنطلق تتسائل من المسئول عن تلك التعاقدات المخيبة للآمال.

الأهلي يفرط في القندوسي وكريستو في الطريق

وقرر مسؤولو الاهلي خروج أحمد القندوسي ومحمد الضاوى كريستو ثنائي الفريق الأول الى أحد الأندية على سبيل الاعارة، الا ان البعض يتسائل ما هو سبب خروج الثنائي بعد تقديم مستوى رائع ومميز للجزائري خلال موسم الاعارة التى قضاها رفقة نادي سيراميكا كليوباترا وصناعة الفارق.

بجانب التونسي الذي لم يأخذ الفرصة كاملة مع الأحمر وظل خارج قائمة الفريق الأول رغم انه يمثل أحد الركائز الأساسية للمنتخب التونسى للشباب نظرا على قدرته فى صناعة الفارق مع نسور قرطاج خلال الفترة الأخيرة.

بادجي

شهدت السنوات الماضية رحيل بعض اللاعبين التى لم تأخذ فرصتها كاملة، وهو ما أثبته الأيام بعد رحيلهم عن جدران المارد الأحمر مثل تألق السنغالي أليو بادجي، حيث أعير في البداية لصفوف أنقرة جوتشو التركي ثم عاد للأهلي، وخرج معارًا مجددًا لصفوف إميان الفرنسي قبل أن يفعل الأخير بند الشراء، قبل أن ينضم إلى فريق بوردو الفرنسي محطته الحالية، ويواصل التألق.

لم يحصل أليو بادجي على فرصته الكاملة مع الأهلي ليُعبر عن قدراته، لكنه وجد ضالته مع إميان الفرنسي، وتألق في موسم 2021-2022 وساهم في 17 هدفًا خلال 31 مباراة، وخطف أنظار بوردو الذي ضمه بعدها.

أزارو

وفي نفس السياق كتب المغربي وليد أزارو شهادة تألقه وأصبح أحد الركائز الأساسية بفريق عجمان الإماراتي، عقب رحيله عن صفوف الأهلي ثم الأعارة إلى صفوف الاتفاق السعودي قبل أن يفعل الأخير بند الشراء، وبعد قضاءه لموسم مع الفريق السعودي انتقل المهاجم المغربي لصفوف فريق عجمان ليجد ضالته.

نجح وليد أزارو في المساهمة بـ 25 هدفًا مع عجمان الإماراتي في الموسم الأخير، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 12 آخرين.

قرار كولر:

يرفض السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلي بشدة عودة القندوسي، مستندا على أن تألقه في مواجهات سيراميكا جاء لإجادته اللعب ضمن صفوف فرق ليست بها ضغوط جماهيرية وتعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة، لذلك لم يظهر بقوة خلال فترة وجوده بالأهلي، رغم حصوله على فرصته كاملة.

كما أن العديد من لاعبي الفريق الأحمر تألقوا خلال فترة إعاراتهم، ولم يقدموا المنتظر منهم عقب عودتهم، مثل نيدفيد، الذي كان أحد الأعمدة الأساسية لمودرن فيوتشر خلال فترة إعارته لهذا الفريق، ولم يظهر بالقوة ذاتها عقب عودته إلى صفوف الأهلي.

ولم تتوقف خلافات كولر مع التخطيط عند القندوسي، بل امتدت إلى التونسي محمد الضاوي كريستو الجناح المهاجم، بعد أن ظهر اتجاه قوي داخل لجنة التخطيط بالإبقاء علي كريستو، خاصةً أنه لم يحصل على فرصة لإثبات جدارته بالدفاع عن ألوان الأهلي، ومعظم أزماته مع كولر جاءت لاعتراضه على عدم الاعتماد عليه ضمن صفوف الفريق الأول رغم تألقه مع منتخب تونس فى الفترة الأخيرة.