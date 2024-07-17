حساب الدوري الإيطالي بعد انتقال عوار للاتحاد: يصعب على قلبي الفراق

ياسر رشاد - القاهرة - الحساب الرسمي للدوري الإيطالي

الأربعاء 17/يوليو/2024 - 02:51 م 7/17/2024 2:51:06 PM

نشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي بمنصة « x » تدوينة بشأن رحيل الجزائري حسام عوار، لاعب فريق روما الإيطالي السابق، إلى نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإيطالي باللغة العربية: "ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب، فلتمتعهم، حسام عوار جاهز لنثر السحر مع نادي الاتحاد السعودي".

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وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع إكس عن استقدام الجزائري حسام عوار بشكل رسمي، برسالة ترحيب مفادها "أهلا بك"، حيث سيكون العقد ممتد لأربعة مواسم.

وأبدى السيد دمنيجوس سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد سعادته بانضمام عوار، متمنياً بأن تكون الصفقة محطة مميزة للاعب وللنادي أيضًا.

ومن جهته أبدى حسام عوار سعادته بالانضمام إلى نادي الاتحاد الذي يمتلك تاريخاً عريقاً، وأنه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير العميد.