رسميًا.. تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد حتى عام 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولو ريال مدريد الإسباني، تجديد عقد النجم الدولي لوكا مودريتش لاعب الملكى ليمتد لموسم إضافي أي حتى عام 2025.

وكشفت صحيفة "ماركا"الإسبانية، عن نية رئيس ريال مدريد بتجديد عقد مودريتش لمدة موسم إضافي ليستمر داخل المرينجي حتي يونيو 2025 بعد أن كاد قريبًا بخطوة من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

بيان ريال مدريد الرسمي..

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، بيان رسمي يعلن من خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث قال: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تجديد عقد قائدنا حتى 30 يونيو 2025".

وتابع البيان: "وصل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي مواسمه الاثني عشر التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أسطورة ريال مدريد وكرة القدم العالمية".



وقرر الملكي تجديد عقد مودريتش من أجل الإستفادة من خبراته الكبيرة في منطقة خط الوسط خاصة بعد قرار زميله توني كروس بالإعتزال بعد المشاركة مع ألمانيا في يورو 2024، وإقتراب ناتشو من مغادرة الريال والإنتقال إلي إنتر ميلان.

وعلى الجانب الآخر، تشير العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، بأن الملكي سيضطر لدخول سوق الانتقالات الصيفية للتعاقد مع مدافع بعد اتفاق ليني يورو مع مانشستر يونايتد.

وينوي الريال الدخول فى مفاوضات لضم مدافع بعدما تمت عملية بيع رافا مارين ، وإصابة الابا ووجود ميليتاو وروديغر فقط في الخط الخلفي ولكن هناك نقطة قد تغير تلك الصورة تمامًا وهي فاييخو، الفرصة أتت إليه على طبق من ذهب بعد اتفاق يورو مع النادي الإنجليزي حيث أنه حال نجح في إقناع أنشيلوتي بأنه مدافع كفء ، يمكن الاعتماد عليه ، فأن الريال سيغلق أبوابه مكتفيًا بصفقتي مبابي واندريك بينما سيكون الإسباني بمثابة صفقة جديدة بآخر مواسمه مع البلانكو.