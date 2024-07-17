موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

عودة ثلاثي الزمالك

وعاد التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، للتدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

كما عاد عمر جابر الظهير الأيمن للفريق بعد غيابه عن مباراة فريقه الماضية أمام بلدية المحلة بهدف الراحة لذلك قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عودة اللاعب في لقاء بروكسي.

وانتظم مصطفى الزناري في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، ومن المتوقع مشاركة الزناري أساسيًا في تشكيل الزمالك أمام بروكسي.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي

تنطلق مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، وستكون منقولة مباشرة عبر قنوات أن تايم سبورتس الناقل الوحيد للمسابقة.

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء في معسكر مغلق حيث سيؤدي الفريق مران اليوم علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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