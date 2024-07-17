آخر تطورات إصابة ميسي.. ومدة غيابه

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لإصابة في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.



جاءت إصابة ميسي في أربطة الكاحل، لكنها لا تحتاج إلى تدخل جراحي، فقط برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي، ومن المقرر أن يغيب لشهر.

40 يوما مدة غياب ليونيل ميسي



كشفت تقارير صحفية صحفية أرجنتينية أن إصابة ميسي ستجعله يغيب عن الملاعب لـ 40 يوما، والتي تعرض لها في مباراة كولومبيا بالنهائي، وجعلته يخرج باكيا بعد تعرضه للإصابة.

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بقيادة البرغوث ميسي ليحقق رقما قياسيا بعدما وصل إلى البطولة رقم 45 التي يحققها خلال مسيرته.

