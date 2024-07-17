برشلونة يتخذ قرارًا بشأن لامين يامال بعد التتويج بـ يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني موقفه من لاعبيه الدوليين الذين شاركو مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، بشأن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للجولة الصيفية المعتادة استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الجديد هانز فليك.

وأصدر نادي برشلونة فرمانًا بشأن لاعبه الشاب لامين يامال، وباقي اللاعبين الإسبان بالفريق الذي خاضوا بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، وتوج بلقبه منتخب إسبانيا على حساب إنجلترا بعد فوز الماتادور بثنائية مقابل هدف.

وشارك الثلاثي الدولي، لامين يامال وفيران توريس وبيدري لاعبي برشلونة مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو، بينما يسافر الفريق الكتالوني خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أمريكا لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" اليوم الأربعاء ، أن نادي برشلونة قرر أنه من الأفضل أن يبقى لامين يامال وبقية اللاعبين الإسبان الذين وصلوا إلى نهائي بطولة أوروبا يورو 2024 في إسبانيا، وعدم السفر رفقة بثة الفريق إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة، أن النادي يعطي الأولوية لراحة لاعبيه الجسدية والعقلية بعد موسم طويل للغاية، ولن ينضم يامال وفيران وبيدري إلى تدريبات الألماني هانز فليك، حتى يعود الفريق من أمريكا، كما لن ينضم فيرمين لوبيز أيضًا، ولكن ذلك لأنه سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وأكد نادي برشلونة على ضرورة حصول لامين يامال على فترة راحة لبضعة أسابيع، حيث إن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كان تحت الأضواء لفترة طويلة، ويعتقد برشلونة أنه بحاجة إلى الابتعاد لبضعة أيام عن دائرة الضوء الإعلامي.

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