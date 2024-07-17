ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، بشكل رسمي، انضمام تياجو ألكانتارا للجهاز الفني للفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانزي فليك ليعود من جديد لأسوار الكامب نو.



كان برشلونة أعلن رحيل تشافي هيرنانديز من تدريب البارسا، قبل أن يعلن عن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق الكتالوني للموسم الكروي الجديد.



تياجو ألكانتارا يعود لبرشلونة

أشار نادي برشلونة في بيان رسمي أن تياجو ألكانتارا أنضم للجهاز الفني مع هانزي فليك، ليكتسب الخبرات.

وكان ألكانتارا أعلن اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 33 عامًا، وسيقضي ألكانتارا الأسابيع المقبلة كجزء من طاقم هانز فليك من أجل التدرب كمدرب.

وسيبقى اللاعب السابق مع الفريق الأول لكرة القدم طوال الصيف، وبالتالي سيكون في جولة الولايات المتحدة.

