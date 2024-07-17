قرار حاسم من جوميز مع الجزيري في الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مصير الدولي التونسي سيف الدين الجزيري من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “مسئولو الزمالك يفكروا في بيع الجزيري، لرغبتهم في التعاقد مع لاعبين أجانب، حيث توجد هناك نية في الفريق الأبيض للإبقاء على المثلوثي فقط لثبات مستواه الفترة الأخيرة”.

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وأضاف: “يوجد حديث قوي في نادي الزمالك حول رحيل الجزيري خلال الفترة القادمة، والبرتغالي جوزيه جوميز وافق على رحيله مبدأيًا، من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب بدلًا منه”.

من جهة أخرى تنتعش خزينة نادي الزمالك بمبلغ 130 مليون جنيه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بسب عوائد إيجارات محلات النادي الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يتم تحصيل مبلغ 50 مليون جنيه إيجارات المحلات الداخلية والخارجية في نادي الزمالك، على أن يتم دخول 80 مليون جنيه إضافية قيمة اشتراكات الأعضاء.