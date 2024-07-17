مدة غياب صادمة لـ أحمد عبد القادر عن الاهلي

كشف أحمد حسن، لاعب الاهلي والزمالك الأسبق عن مدة غياب صادمة لأحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” مصدر طبي.. الاهلي يفقد أحمد عبدالقادر لمدة 4 أسابيع بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة”.

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وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد أكد في تصريحات إعلامية عن تعرض أحمد عبد القادر للإصابة في الرباط الخارجي للركبة في آخر تدريب للمارد الأحمر قبل مواجهة مودرن سبورت.

وأكد طبيب الاهلي على خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي من أجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

وحقق الاهلي الفوز أمس على نظيره موردن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ17 المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.