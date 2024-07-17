إمام عاشور يكلف خزينة الاهلي 1.5 مليون دولار

أكد الإعلامي محمد الليثي عن إرسال مسئولو النادي الاهلي مبلغ مليون و440 الف دولار إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال الساعات الماضية.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “مسئولو الاهلي أرسلوا مبلغ مليون و440 الف دولار إلى ميتلاند الدنماركي القسط الثاني والأخير من صفقة انضمام إمام عاشور إلى المارد الأحمر”.

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وأضاف: “صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الاهلي تبلغ 3 مليون دولار، دفع الأحمر منها 1.5 مليون دولار بعد شراء اللاعب في الميركاتو الماضي، قبل أن يتم دفع القسط الثاني قبل ساعات بعد خصم مبلغ 60 الف دولار حق رعاية أندية الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة”.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمس على نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وارتقى الأحمر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، حصدها الأحمر من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.