خزينة الزمالك تنتعش بـ 130 مليون جنيه.. تفاصيل

تنتعش خزينة نادي الزمالك بمبلغ 130 مليون جنيه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بسب عوائد إيجارات محلات النادي الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يتم تحصيل مبلغ 50 مليون جنيه إيجارات المحلات الداخلية والخارجية في نادي الزمالك، على أن يتم دخول 80 مليون جنيه إضافية إلى خزينة الأبيض، وذلك قيمة اشتراكات الأعضاء.

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ويستعد الفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي غدًا الاثنين، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية أمام فريق بلدية المحلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الفريق من 28 مباراة.