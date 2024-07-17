أزمة في تشيلسي بسبب منتخب الأرجنتين.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استنكر نادي تشيلسي، في بيان رسمي، ما فعله لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرناديز، أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024، والهتاف بأغنية مسيئة للفرنسيين.

ونشر إنزو مقطع فيديو، للاعبي منتخب الأرجنتين، أثناء احتفالهم والهتاف بأغنية تتحدث عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا.

وقال بيان تشيلسي: "يعتبر نادي تشيلسي لكرة القدم أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق، نحن فخورون بكوننا ناديا يشعر فيه كل الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وأتم البيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا إنزو وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف حول هذه الأمور، قام النادي باتخاذ إجراء تأديبي داخلي تجاه اللاعب".

ومن جانبه، اعتذر إنزو، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، عقب ردود الأفعال القوية ضد مقطع الفيديو، بالإضافة إلى غضب لاعبو تشيلسي الفرنسيين.