"تلميحات شوبير و 109 يوما".. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي والمنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد نحو 3 أشهر ما يقرب من 109 يوما، وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، رفع الإيقاف عن اللاعب عدم توقيع عقوبة عليه.

وغاب رمضان صبحي 109 يوما، بواقع 9 مباريات كاملة مع بيراميدز، إذ أن آخر مباراة خاضها كانت البنك الأهلي، يوم 24 أبريل، ومن المقرر أن يعود يوم 22 يوليو الحالي.

وفي 31 مارس الماضي، أعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيهم اخطارًا من منظمة المنشطات تبلغهم بإيجابية عينة رمضان صبحي، وسبق هذا الإعلان تلميح من الإعلامي أحمد شوبير، بوجود مشكلة في عينة لاعب دولي، رفض ذكر اسمه.

واحتج نادي بيراميدز، في بيان رسمي، على تصريحات جمال علام، وقال: "أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى لاعبنا رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلاً عن أسبابها و الغرض الحقيقي منها ومؤكداً أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأبلغ رمضان صبحي هاني سعيد، برغبته في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جمال علام، ووصف تصريحات علام بـ"غير مسئولة وخاطئة".

ومن جانب اتحاد الكرة، قال إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة، في تصريحات تلفزيونية: "جمال علام لم يكن يقصد تمامًا أن يقول اسم رمضان صبحي في موضوع المنشطات، لكن حدث لغط في الشارع الرياضي بعد تصريحات أحمد شوبير، وذُكر لاعبين كثيرين، ووجهت الاتهامات للكثير من اللاعبين، وجمال علام قال اسم صبحي عفويًا، مع العلم أن هذه معلومات سرية، وأتمنى أن يكون هناك حل في أزمة اللاعب، لأن الحالة صعبة جدًا، لكن أؤكد أن علام يكن كل الاحترام والتقدير لكل اللاعبين ونادي بيراميدز، ولم يكن يقصد أبدًا ما حدث".

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بيانا رسميا آنذاك، وأكدت أنه لا يجوز إصدار بيانات وتعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلالها".

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