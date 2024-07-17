أرقام محمد الشناوي في آخر 3 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اهتزت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في مباراة مودرن سبورت، مساء أمس، في الدقيقة 26، ولكن تمكن الأهلي من معادلة النتيجة ثم الفوز بثنائية.

وعلى الرغم من ذلك، هذا الهدف عرض الشناوي للانتقادات، خاصة وأنه استقبل 4 أهداف من 4 تسديدات على مرماه، خلال آخر 3 مباريات، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات.

وكانت آخر 3 مباريات، ضد الداخلية وبيراميدز ومودرن سبورت، واستقبل الشناوي هدفا ثم هدفين ثم هدف، على الترتيب.

فيما كان الظهور الأخير للحارس الآخر مصطفى شوبير، في مباراة طلائع الجيش، وحافظ شوبير على نظافة شباكه، بالتصدي إلى 3 تسديدات.

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